Компания «Общественное телевидение и радио» (İTV) готово предоставить кандидатам в депутаты на парламентских выборах, которые состоятся 9 февраля, платное и бесплатное эфирное время для проведения агитационной кампании.

Об этом Report сообщили в компании.

Отмечается, что в соответствии с законодательством, бесплатное эфирное время будет выделено политическим партиям и блокам, кандидаты которых были зарегистрированы в более чем 60-ти округах: «Компания «Общественное телевидение и радио» после 17 января обратится в Центральную избирательную комиссию. Относительно платной агитации İTV и Общественное радио уже предоставили цены, установленные для политической рекламы в рамках парламентских выборов. В зависимости от времени вещания цена на секунду политической рекламы на İTV будет варьироваться в пределах 22-65 манатов. Цена на политическую рекламу на Общественном радио составит 7-25 манатов.

Относительный рост цен по сравнению с парламентскими выборами 2015 года обусловлен изменениями, которые произошли за пять лет на рекламном и телевизионном рынке, а также значительным усовершенствованием эфира компании «Общественное телевидение и радио».

Обращения для платного эфира должны поступать в компанию «Общественное телевидение и радио» в соответствии с законом.

Как общественный вещатель, мы готовы выполнить все обязательства, выпадающие нам по закону».

Minval.az