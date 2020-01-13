В Торговом центре «Лачын» в Низаминском районе Баку совершена кража.
Как сообщает Report, из магазина украдены ювелирные изделия на 4 600 манатов.
Поиски совершившего кражу лиц (лица) продолжаются.
В Торговом центре «Лачын» в Низаминском районе Баку совершена кража.
Как сообщает Report, из магазина украдены ювелирные изделия на 4 600 манатов.
Поиски совершившего кражу лиц (лица) продолжаются.
Дата: 2020/01/13 16:12
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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