Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное итогам 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание, посвященное итогам 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2020/01/13 15:16
Раздел: Азербайджан, Важно
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