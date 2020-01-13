С целью обеспечения безопасности на проспекте Гейдара Алиева, предел скорости будет снижен до 110 км/ч.

Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА). Согласно информации, в связи с этим будет урегулирован предел скорости на других полосах. На обращение БТА в комиссию Кабмина по безопасности дорожного движения, соответствующие структуры дали положительные заключения.

Предел скорости будет снижен 17.01.2020. До этого времени будут решены необходимые технические вопросы.

«Просим водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения», — говорится в информации БТА.

Minval.az