Сотрудники линейного отдела полиции Хачмаза и Главного линейного отделения полиции Сумгайыта Управления полиции Железнодорожного транспорта задержали фальшивомонетчиков.

Как сообщили АПА в пресс-службе Министерства внутренних дел, в результате проведенной операции на территории поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев был задержан житель Сабунчинского района ранее судимый Гейдар Гейдаров. Во время личного досмотра у него были обнаружены и изъяты фальшивые купюры. В ходе расследования стало известно, что Г.Гейдаров изготавливал поддельные купюры вместе с жителем столицы ранее судимым Парвизом Мамедовым. Так как поступила информация о ношении П.Мамедовым оружия, в его задержании принимали участие сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

Во время осмотра квартиры П.Мамедова, были обнаружены и изъяты принтер и другое оборудование, которое использовалось при изготовлдении фальшивых купюр, автомат марки «AKSU 74» и 5 патронов к нему, а также метамфетамин.

По факту по соответствующим статьям УК АР продолжается следствие.

Отметим, что оба задержанных характеризуются как лица, склонные к преступной деятельности. Предполагается совершение различных правонарушений и противозаконных действий Гейдаром Гейдаровым, взявшим себе прозвище «Топуш», и Парвизом Мамедовым по прозвищу «Паша». Потерпевшие от противозаконных действий этих лиц могут обратиться в Управления, отделы или отделения полиции.

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