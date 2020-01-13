Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман. Прогнозируется северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью будет 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 мм до 774 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, ожидаемые на Абшеронском полуострове слабые колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим будут в основном благоприятны для метеочувствительных людей.

14 января в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. На отдельных территориях будет туман. Ожидается западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 1-6, в высокогорьях 10-15 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Minval.az