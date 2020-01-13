В Азербайджане необходимо проработать 100,6 «трудодней», чтобы заработать на iPhone 11 Pro, отмечается в исследовании компании Picodi.

Лидирующую позицию среди стран Южного Кавказа занимает Грузия.

Согласно последним официальным данным, среднемесячный доход составлял 1179,8 лари (970,21 после уплаты налогов). Следовательно стоимость iPhone 11 Pro равняется 82 «трудодням», что на 8 дней больше прошлогоднего результата. Чуть дольше придётся потрудиться в Армении — 101 день при среднем доходе 178,633 тыс. драма (139,334 тыс. «чистыми»). А в Азербайджане потребуется 100,6 дней (средний заработок 563,6 манатов «чистыми») — это на 21 день меньше прошлогоднего показателя.

Россияне тоже немного улучшили свои показатели: 47 дней вместо 48,2 в 2018 году.

Кроме того, в рейтинге указаны такие страны, как Украина (96,7 дня), Турция (89,1 дня), Казахстан (76,5 дня).

В лидерах рейтинга в текущем году оказались Швейцария, США, а также Люксембург. Среднестатистический швейцарец сможет накопить необходимую сумму на iPhone 11 Pro за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, люксембуржец – за 6,7 дня.

Антирекорд принадлежит Таджикистану: здесь среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 204 дня.

Индикатор iPhone 2019 рассчитывается на основе цен iPhone 11 Pro (с памятью 64 ГБ), официально опубликованных на местных сайтах Apple или авторизованных реселлеров. Информация о средней зарплате была взята с сайтов национальных статистических управлений или соответствующих министерств. Заработную плату поделили 21 – среднее количество рабочих дней в месяце.

Minval.az