Американская ассоциация экономистов вина (AAWE) составила список 60 крупнейших стран-экспортеров вина в мире.

Как сообщает АПА, Азербайджан экспортировал вина на 7,7 млн. долларов США, опередив Россию, расположился на 58-й строчке списка. Лидером списка является Франция, которая экспортировала вина на 11,055 млрд. долларов США.

В первой пятерке списка — Италия (7,369 млрд. долларов), Испания (3,494 млрд. долларов), Австралия (2,160 млрд. долларов) и Чили (1,999 млрд. долларов).

Грузия получила от экспорта вина 197 млн. долларов и заняла 18-ю строчку списка.

Отметим, данный рейтинг составлен на основе показателей 2018 года.

Minval.az