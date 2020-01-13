Обвиняемый в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой Илькин Сулейманов доставлен в Баку. По информации портала «News24», его дело передано в Следственное управление по тяжким преступлениям.

В ходе допроса И.Сулейманов рассказал, как удерживал Нармин и что с ней делал. Выяснилось, что он держал ребенка в грязной и холодной комнате.

В ходе следствия была обнаружена тара с бензином, который он использовал для сожжения тела ребенка. Бензин был использован не полностью.

Также стало известно, что преступник убил девочку, ударив камнем по голове. Затем убийца сжег тело, снимая процесс на видео.

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