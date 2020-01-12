Прекращены полномочия представителя одной из политических партий, обратившихся для участия на парламентских выборах в Азербайджане, которые назначены на девятое февраля.

Как сообщает в воскресенье Trend, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Так, на заседании рассматривалось обращение партии «Вахдат» о прекращении полномочий уполномоченного представителя партии на выборах в Милли Меджлис (парламент).

Принято решение по прекращению полномочий представителя партии «Вахдат».

Minval.az