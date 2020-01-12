Венесуэльский бейсболист Алекс Ромеро нанес удар битой своему сопернику, чем спровоцировал массовую драку прямо во время матча Профессиональной лиги страны. Видео было выложено в Instagram-аккаунте британского спортивного телеканала Sky Sports.

«Шесть игроков были выведены из игры после того, как драка закончилась!», — написано под видео.

Венесуэльский питчер (подающий, который бросает мяч с питчерской горки к дому) Ангел Несбитт едва не задел Алекса Ромеро мячом, из-за чего тот начал бить кэтчера (ловца) Габриэля Лино, который стоял рядом.

К потасовке присоединились игроки обеих команд. Драка стала пиком напряженности, которая нарастала в течение всего матча.

Minval.az