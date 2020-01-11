11 января в предвыборном штабе Рауфа Арифогу, выдвинувшего свою кандидатуру в депутаты от 3-го Хатаинского избирательного округа №35, было проведено заседание в широком составе.

На заседании, в котором приняли участие более 100 жителей Хатаинского района, была дана информация о проделанной по сей день работе, было произведено планирование дальнейшей работы. Члены штаба, являющиеся известными общественно-политическими деятелями страны и жителями 35-го Хатаинского округа, озвучили свои предложения.

В ходе заседания предстоящую работу обсудили известный журналист Чингиз Озгюр, один из соавторов предвыборной платформы кандидата в депутаты Рауфа Арифоглу и его уполномоченный представить , бывший министр финансов Салех Мамедов, глава Национального центра кулинарии Таир Амирасланов, председатель Хатаинской районной организации Общественного объединения Ветеранов отечественной войны Азербайджана Сабит Кязымов, председатель религиозной общины расположенной в Хатаинском районе мечети Мир Таги Сейид Мир Джафар Ага и другие члены штаба.

Также в заседании принимал участие заместитель председателя партии «Ана Ветен» Арзуман Абдулкеримов и глава Организации освобождения Карабаха Акиф Наги.

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