Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение об отмене итогов выборов в 9 муниципалитетах.

Об этом АПА сообщили на сегодняшнем заседании ЦИК.

Это муниципалитет Вархан Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирского избирательного округа № 65, муниципалитет Агдаш Джалилабад-Масаллы-Биласуварского избирательного округа № 69, муниципалитет Бошчаглар Имишли-Бейлаганского избирательного округа № 80, муниципалитеты Тезекенд, Милабад Бейлаганского избирательного округа № 81, муниципалитет Шенлик Агджабединского избирательного округа № 82, муниципалитет Таглабиан Исмаиллинского избирательного округа № 86, муниципалитет Эмирли Исмаиллинского избирательного округа №87, Хосров Гейчай-Агдашского избирательного округа № 89.

Также признаны недействительными итоги выборов по 39 избирательным участкам. Из-за допущенных в документах недочетов распущены избирательные комиссии 12 участков. Это комиссии № 5,6, 7 Насиминского II избирательного округа № 22, №9 Насими-Сабаильского избирательного округа № 23, № 3,4 Низаминского I избирательного округа № 24, № 61 Нефтчалинского избирательного округа № 14, № 69 Джалилабад-Масаллинского избирательного округа № 8, № 10, № 84 Физулинского избирательного округа № 4, № 111 Загатала-Балакянского избирательного округа № 3, № 119 Агдамского сельского избирательного округа № 13.

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