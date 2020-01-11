Азербайджанский сухогруз «Маэстро Ниязи» принял участие в операции по спасению мигрантов в Ионическом море, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO).

Сухогруз, следовавший из Таганрога в албанский порт Дуррес, оказался неподалеку от места бедствия судна с мигрантами.

«В 09:14 по местному времени судно получило сигнал SOS и отправилось на помощь. Благодаря безотлагательной и профессиональной помощи азербайджанских моряков были спасены трое мигрантов из Афганистана – Султани Джамшид 1994 года рождения, Рзаи Джаббар 2003 года рождения и Мухаммед Рашид 1996 года рождения.

Также из воды извлечено тело утонувшего человека», — отмечается в сообщении пароходства.

Спасенные мигранты были доставлены на азербайджанское судно. Их обеспечили верхней одеждой, горячим питанием, всеми необходимыми предметами.

Minval.az