МВД предупредило представителей СМИ в связи с убийством 10-летней Нармин Гулиевой в селе Дондар Гушчу Товузского района, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

Пресс-секретарь структуры, полковник полиции Эхсан Захидов обратился к представителям СМИ, призвав их не публиковать недостоверную, непроверенную информацию.

Он отметил, что, несмотря на раскрытие убийства девочки в Товузском районе и официальную информацию Генпрокуратуры и МВД, некоторые новостные сайты, пользователи социальных сетей, лица, именующие себя экспертами в области права, тиражируют свои сомнительные комментарии и предположения ради привлечения читательской аудитории. Подобное противоречит положениям закона «О СМИ» и журналисткой этике.

Глава пресс-службы призвал соблюдать журналистскую этику и не злоупотреблять свободой СМИ, не публиковать непроверенную информацию, которая наносит ущерб репутации и престижу МВД. Иначе в отношении подобных авторов и СМИ будут предприняты все необходимые меры в соответствии с требованиями законодательства.

Minval.az