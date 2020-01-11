Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования султану Омана Хайсаму бен Тареку аль Саиду.

В тексте письма с соболезнованиями, опубликованном на официальном сайте главы государства, говорится:

«Ваше величество,

Крайне опечален известием о кончине видного государственного деятеля, Султана Омана Кабуса бен Саида.

В связи с этой тяжелой утратой от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, всем членам Вашей семьи, дружественному народу Омана.

Аллах рехмет элясин!»

Minval.az