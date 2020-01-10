МИД добился исправления Директоратом программы «Horizon 2020» Европейского союза карты Азербайджана на сайте программы, в которой Нагорный Карабах был указан как отдельный международный субъект.

«Некоторое время назад на официальной странице программы «Horizon 2020» ЕС в части «профиль страны» Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, оккупированный Арменией, был указан как отдельный международный субъект. Тем самым, были нарушены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана и продемонстрирован коварный провокационный подход», — говорится в комментариях МИДа Азербайджана.

МИД Азербайджана довел до руководства программы данный вопрос и потребовал принять незамедлительные меры с целью устранения этой провокации.

«В результате неправильная «карта» была убрана с сайта программы. Представители ЕС расследовали данный вопрос совместно с Главным директоратом программы и выявили, что эта ошибка является технической и произошла по невнимательности технической состава, который занимался составлением дизайна сайта», — подчеркивается в заявление МИД.

Horizont 2020 или Восьмая рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий (РП8) — семилетняя программа финансирования Европейского Союза для поддержки и поощрения исследований в Европейском исследовательском пространстве в период с 2014 по 2020 год.

Minval.az