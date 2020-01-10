Рабочая группа, сформированная из сотрудников Агентства продовольственной безопасности (АПБА), Института продовольственной безопасности, Министерства сельского хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов, а также Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики 13-17 января проведет очередные эпизоотологические мониторинги в целях защиты территории страны от высокопатогенного «птичьего гриппа».

Как говорится в сообщении АПБА, мониторинги будут проведены среди диких птиц и охватят территории национальных парков и природных заповедников, водно-болотистых мест, Абшеронского полуострова, Шабранского, Агджабединского, Сальянского и Лянкяранского районов, а также территории приморских зон нашей республики.

В это же время планируется проведение серологических мониторингов на крупных птицеводческих предприятиях, приусадебных участках и мелких птицеводческих хозяйствах Абшеронского, Шабранского, Сальянского, Лянкяранского и Агджабединского районов.

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