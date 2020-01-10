Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бабы Везир оглу Масимова (Баба Везироглу) орденом «Шохрат».

Баба Везироглу награжден за заслуги в развитии азербайджанской литературы.

Minval.az