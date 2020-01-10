Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бабы Везир оглу Масимова (Баба Везироглу) орденом «Шохрат».
Баба Везироглу награжден за заслуги в развитии азербайджанской литературы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Бабы Везир оглу Масимова (Баба Везироглу) орденом «Шохрат».
Баба Везироглу награжден за заслуги в развитии азербайджанской литературы.
Дата: 2020/01/10 20:32
Раздел: Life-style, Азербайджан
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