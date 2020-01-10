Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги в Агсуинском районе.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на строительство автомобильной дороги Агсу-Агарх-Рахимли-Гарадаг, соединяющей 9 населенных пунктов, выделяется 17,4 млн манатов.

Средства на эти цели выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2020 год.

Minval.az