Огтай Гюлалыев переоперирован.

Как сообщает АПА, об этом сообщил сын О.Гюлалыева Али Гюлалыев.

Он отметил, что операция продолжалась более 3 часов. Сообщается, что, по словам врача Мехди Сасани, операция прошла успешно: «Для удаления накопившейся в его мозгу жидкости ему сделали шунтирование правой части мозга. На данный момент состояние Огтая Гюлалыева стабильное».

Отметим, что во время повторного обследования О.Гюлалыева, проведенного в Американской больнице Стамбула, было обнаружено значительное скопление жидкости в его мозге. По рекомендации врачей и с согласия семьи он был прооперирован.

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