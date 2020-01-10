Анкара и Баку будут совместно бороться с нелегальными визитами и незаконной экономической деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана.

Об этом в пятницу рассказал Trend дипломатический источник в Турции.

Наряду с этим, в СМИ Турции регулярно будет распространяться информация предостерегающего характера

«В рамках совместной борьбы с незаконными визитами на оккупированные территории Азербайджана и незаконную экономическую деятельность на этой территории, между соответствующими ведомствами Азербайджана и Турции, на двусторонней основе, будет осуществляться регулярный обмен информацией», — сообщил источник.

По его словам, продукция, незаконно произведенная на оккупированных территориях Азербайджана не будет допускаться к ввозу в Турцию.

Minval.az