Центробанк Азербайджана в 2020 году намерен удержать инфляцию на уровне 4%, заявил глава банка Эльман Рустамов.

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«В 2020 году Центробанк планирует сохранить макроэкономическую стабильность, одним из элементов которой является удержание инфляции на низком уровне. Наши таргеты по инфляции не меняются – это инфляция на уровне 4% плюс/минус 2%. Но в целом, наша цель удержать инфляцию на уровне 4%, что соответствует ситуации за последние три года», — сказал Рустамов в пятницу на встрече с предпринимателями и представителями банковского сектора (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в рамках обеспечения макроэкономической стабильности ЦБА сохранит стабильность курса национальной валюты.

Minval.az