Сегодня, 10 января, в 18:00 истек срок предоставления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для регистрации кандидатов для участия на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно ст. 58.1, 94.3.1 Избирательного кодекса, для регистрации выдвинутых кандидатов кандидат или полномочный представитель политической партии, блока политических партий не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования до 18:00 должен представить в соответствующую избирательную комиссию избирательные документы.

То есть, в связи с назначенными на 9 февраля 2020 года внеочередными выборами в Милли Меджлис данный срок охватил период с 21 декабря 2019 года до 18:00 часов 10 января 2020 года.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года, внеочередные выборы в ММ назначены на 9 февраля 2020 года.

Minval.az