Сегодня прошло заседание Национального Cовета по телевидению и радио (НСТР).

Как сообщили АПА в НСТР, на заседании Совет обсудил результаты конкурса, объявленного 12 ноября 2019 года Национальным Cоветом по телевидению и радио (НСТР) по открытию общереспубликанского радиоканала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 102,0.

Для участия в конкурсе документы Совету представили пять юридических лиц: ООО «Образовательно-информационный центр Реал», ООО «TV-Media Azerbaijan», ООО «İns ÇM», ООО «Студия Баланс» и ООО «OMD Azerbaijan».

Minval.az