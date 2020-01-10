В связи с досрочными парламентскими выборами 9 февраля Милли Меджлис направил письма-приглашения парламентским делегациям и парламентским ассамблеям, членом которых является Азербайджан, а МИД — Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, ОБСЕ, СНГ, ГУАМ, Совету сотрудничества тюркоязычных государств, ОЧЭС, Совету исламского сотрудничества и другим международным и региональным организациям.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос о том, что Европарламент не будет участвовать в парламентских выборах в качестве наблюдателя.

Л.Абдуллаева отметила, что МИД направил приглашения для наблюдения за выборами 9 февраля в организации, членом или участником которых является Азербайджан: «Что касается информации, распространенной Европейским парламентом, то я хотела бы подчеркнуть, что совершенно неправильно расценивать ее как отказ ЕП от наблюдения за выборами. Во-первых, азербайджанская сторона не направляла такое приглашение в Европарламент, чтобы получить на него отказ. В целом, я хотела бы отметить, что у нашей страны нет никаких обязательств перед Европейским парламентом. Во-вторых, это — информация, представленная в соответствии с процедурными правилами Европейского парламента, то есть члены организации могут наблюдать за выборами в индивидуальном порядке».

Minval.az