На блоке нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) на азербайджанском секторе Каспийского моря производство нефти достигло 500 миллионов тонн.

Об этом говорится в сообщении компании BP, которая является оператором по разработке АЧГ.

«Полмиллиарда тонн нефти, добытой с АЧГ с 1997 года, было транспортировано в основном через экспортные трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса от терминала Сангачал через Азербайджан, Грузию и Турцию на мировые рынки», — сказали в компании.

Как отметил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, слова которого приводятся в сообщении, эта веха является большим вкладом в 25-ой годовщине подписания «Контракта века».

«Мы, как оператор, гордимся тем, что достигли этой вехи производства в исторический год для страны и для всех партнеров в АЧГ. Я хотел бы поздравить всех людей, которые внесли свой вклад в это достижение, и поблагодарить нашу операционную команду за постоянную приверженность безопасности и надежной работе», — добавил он.

Minval.az