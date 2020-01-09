В Азербайджане пандемического гриппа нет. Об этом Sputnik Азербайджан сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

В стране зафиксированы лишь единичные случаи заболевания сезонным гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), заверила она.

«Я бы даже сказала, что по сравнению с 2018 годом в 2019 году наблюдалось снижение случаев регистрации ОРВИ на 8,4%. То есть до конца года наблюдался стабильный спад. И в начале 2020 года, по итогам одной недели, число заболевших ОРВИ в два раза меньше, чем за последнюю неделю декабря 2019 года», — сказала Алиева.

Кстати, выявленный в Азербайджане грипп относится к типу «А».

Minval.az