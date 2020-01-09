На сегодняшний день в Азербайджане для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля 2020 года, обратились 2416 человек.

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявил председатель комиссии Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК отметил, что уже утверждено выдвижение кандидатур 2305 человек: «Из них 2193 человек уже забрали подписные листы, 1255 человека вернули подписные листы с подписями, 689 человек зарегистрированы в качестве кандидатов».

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