В Азербайджане в последние дни были арестованы 14 лиц, занимающихся кустарным производством алкогольных напитков, заявил генпрокурор Закир Гаралов.

«В ходе проведенных мероприятий совместно с Агентством пищевой безопасности, Службой госбезопасности Азербайджана, МВД и Минздравом, были арестованы 14 лиц, которые обвиняются в кустарном производстве алкогольных напитков с использованием технического спирта, а также их сбыте в предприятиях общественного питания и коммерческих объектах», — отметил Гаралов на оперативном совещании, посвященном выполненным работам в 2019 году, пишет «Интерфакс».

Генпрокурор отметил, что были зафиксированы случаи алкогольного отравления. В связи с этими фактами, управлением по расследованию тяжких преступлений Генпрокуратуры ведутся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Minval.az