«Завтра до 18.00 лица, выдвинувшие кандидатуру в депутаты, могут подать документы для регистрации в соответствующую окружную избирательную комиссию».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сказал, что в течение этого времени лица, выдвинувшие кандидатуры в депутаты, могут обратиться в соответствующие окружные избирательные комиссии, взять подписные листы и представить их в окружные избирательные комиссии завтра до 18.00:

«Лица, обратившиеся в окружную избирательную комиссию, вправе взять подписные листы. Могут иметь место действия провокационного характера. Избирательные комиссии -государственный орган, и должны выполнять свои обязанности. Если кто-то докажет, что избирательная комиссия не выполняет обязанности, никаких проблем. Если не избирательная комиссия, а противоположная сторона говорит правду, то и мы должны сказать, что эта сторона права. Бывают случаи, когда все негативные моменты приписывают ЦИК. Мы стараемся избегать негативных случаев».

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