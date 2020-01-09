Сотрудники отдела геоморфологии и природных рисков Института географии имени академика Г.Алиева НАНА произвели осмотр оползневого участка справа от магистральной дороги между Бадамдаром и 20-ым участком.

Как сообщили Report в институте, оползневую зону посетили доктор философии по географии Рафаэль Абдуллаев и доцент Ситара Тарихазер.

«Наши сотрудники побывали в оползневой зоне и ознакомились с ситуацией. Оползень, произошедший на 1,1 км дороги поселка Бадамдар полностью перекрыл дорогу. По мнению исследователей, еще со времен царской России через дорогу Бадамдар-Баилово переправлялась тяжелая техника, используемая на нефтяных месторождениях. Недавняя активность грунта в окрестностях дороги является результатом антропогенного воздействия. Интенсивное присвоение территории, несоблюдение строительных норм, отсутствие канализационных линий, ошибки при проведении новых дорог и т.д. привели к нарушению общего баланса и активности процесса», — заявили в институте.

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