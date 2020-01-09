«Ведение агитации в социальных сетях не предусмотрено Избирательным Кодексом. Но в настоящее время вся наша жизнь тесно связана с социальными сетями. Если мы запретим это, то в мире нас не поймут».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По мнению М.Панахова, ЦИК имеет право вынести решение в соответствии с Избирательным Кодексом, и до начала предвыборной кампании можно остановить агитацию в соцсетях:

«Мы не делаем этого потому, что есть другие мнения, которые в реальности формируются в соцсетях. Если мы запретим это, нас не поймут. До сегодняшнего дня таких обращений к нам не поступало. Необходимо пользоваться любой предоставленной возможностью. В то же время кандидаты должны соблюдать требования законодательства во время предвыборной кампании».

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