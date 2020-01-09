Президент Азербайджана Ильхам Алиев взял под контроль расследование убийства 10-летней Нармин Гулиевой.

Также в ходе состоявшегося сегодня оперативного совещания в Генпрокуратуре, генеральный прокурор Закир Гаралов дал конкретные поручения в связи с расследование преступления. «Были даны конкретные поручения в связи с фактом умышленного убийства жительницы села Дондар Гушчу Товузского района Нармин Гулиевой», пишет Trend.

Принято решение усилить совместные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, проводимых МВД и Службой госбезопасности Азербайджана для установления в кратчайшие сроки «преступление лица или лиц и привлечению их к ответственности».

Ранее сообщалось, что патологоанатомы установили причину и время наступления смерти 10-летней Нармин Гулиевой Шариф гызы. Тело девочки было найдено вечером 6 января.

Нармин Гулиева пропала 21 ноября во время свадебного торжества, которое отмечали соседи.

Minval.az