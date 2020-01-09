В оползневой зоне на правом склоне автомобильной дороги из Бадамдара в жилой массив «20-й участок» продолжает наблюдаться активность.

Об этом в четверг сказал Trend начальник Экспедиции геологического планирования Национальной службы геологической разведки министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, согласно итогам предварительных исследований можно предположить, что оползень произошел из-за утяжеления земляной массы в результате слива сточных вод и атмосферных осадков. Гаралов добавил, что исследования и наблюдения продолжаются.

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