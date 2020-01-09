Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Абшеронского района.

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог общей протяженностью 29,2 км на территории поселков Сарай, Джейранбатан, Мехдиабад, Гобу и села Масазыр Абшеронского района из государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 19,7 миллиона манатов, передает пресс-служба главы государства.

Министерству финансов поручено обеспечить соответствующее финансирование, Кабинету министров – решить вытекающие из этого распоряжения вопросы.

Minval.az