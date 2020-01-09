10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и вечером местами возможны дожди. Утром местами туман. Будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 767 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в некоторых горных местностях снег, местами туман. Будет дуть западный ветер, временами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла. Ночью и утром в горных районах возможен гололед.

Minval.az