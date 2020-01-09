Гражданин Швейцарской Конфедерации, космонавт Клод Николье обратился с письмом в Министерство иностранных дел (МИД) и попросил исключить его имя из «Списка иностранных граждан, совершивших незаконный визит на оккупированные территории Азербайджанской Республики».

«В своем письме Клод Николье выражает уважение территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках признанных на международном уровне границ, а также законам нашей страны, заявляет, что своим визитом на оккупированные территории он не намеревался ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет нашей страны. Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке. Было принято решение об исключении имени гражданина Швейцарской Конфедерации из списка нежелательных лиц», — отмечается в сообщении МИД.

Minval.az