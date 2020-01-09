Увеличено количество остановок на экспресс-маршрутной линии Н1 Аэропорт – «28 мая».

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, для автобусов, следующих по экспресс-маршруту Н1 Аэропорт – «28 мая» в направлении международного аэропорта имени Гейдара Алиева, предусмотрены остановки на пересечении улиц Саттара Бахлулзаде (въезд в поселок Бюльбюля, около Часов) и 14 июля (недалеко от наземного пешеходного перехода у въезда в поселок Сураханы) с проспектом Гейдара Алиева. В направлении города остановки предусмотрены на противоположной стороне от данных остановок.

Дополнительные остановки шаттла определены на основании многочисленных обращений граждан в БТА.

Minval.az