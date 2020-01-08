«Все вопросы, поступающие в Центральную избирательную комиссию, расследуются».

Как сообщает АПА, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

«При поступлении какого-то обращения окружная избирательная комиссия должна решить его в соответствии с требованиями закона. ЦИК всегда будет принимать все меры для устранения недостатков. Ни одна комиссия не имеет права нарушать процедурные правила. Каждый вопрос нужно рассматривать и принимать по нему решение в соответствии с законодательством», — добавил он.

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