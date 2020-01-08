Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые назначены в Азербайджане на девятое февраля, обратился 2381 человек.

Как передает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, кандидатуры 2270 человек уже утверждены. Подписные листы забрали 2149 кандидатов, 1041 — вернули эти листы в заполненном виде, из них официально зарегистрированы 617 кандидатов.

«Из зарегистрированных кандидатов 149 человек выдвинуты 14 политическими партиями, шесть человек — инициативными группами, а 462 человека — в индивидуальном порядке», — сказал Мазахир Панахов.

Minval.az