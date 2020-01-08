Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан обнародовала статистические данные на первое января 2020 года по пропавшим без вести, взятым в плен и заложники в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе и по освобожденным лицам.

Как говорится в сообщении Комиссии, в настоящее время Госкомиссией зарегистрировано 3889 человек пропавших без вести. Из них 3622 — мужчины, 267 — женщины.

Среди пропавших без вести 3170 военнослужащих, 719 гражданских лиц (71 ребенок, 326 стариков, 267 женщин).

Количество людей, взятых в плен и заложники, составило 871 человек. Из них 773 — мужчины, 98 — женщин, в том числе 604 — военнослужащие, 267 — гражданские (29 детей, 98 женщин, 112 стариков).

Были освобождены 1480 военнопленных и заложников. Из них 1123 — мужчины, 357 — женщины.

Среди освобожденных лиц 378 — военнослужащие, 1102 — гражданские лица (224 ребенка, 357 женщин, 225 стариков).

Minval.az