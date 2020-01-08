Пожары, произошедшие в прошлом году в торговых центрах «Диглас», «Бина», «Садарак», Eurohome показывают, что серьезность вопроса пожарной безопасности в торговых центрах является актуальной проблемой.

Об этом АПА сообщил начальник отдела Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник внутренней службы Эльнур Бабаев.

По его словам, анализ пожаров в указанных торговых центрах еще раз показал, что автоматические противопожарные устройства, установленные на этих объектах, охватывают не все требуемые площади, предприятия, имеющие специальное согласие (лицензию) на действующие устройства, не оказывают им периодически должных услуг, первичное противопожарное оборудование, а также противопожарные системы водоснабжения во многих случаях содержатся в неисправности, на них нет добровольных пожарных бригад, сформированных из работников, ответственные лица не инструктируют мелких предпринимателей по мерам противопожарной безопасности, на эвакуационные пути собирают продаваемые товары и не соблюдают установленные интервалы.

Наряду со всем перечисленным, игнорируется и норма обязательного страхования недвижимости.

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