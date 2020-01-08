Убийство азербайджанского пограничника Фарзали Фарзалиев в направлении села Гушчу Айрым Газахского района является преступлением, ответственность за это лежит на Армении, заявляет МИД Азербайджана.

«Данной преднамеренной атакой Армения вновь наглядно подтверждает, что именно она является стороной-агрессором, и её попытки прикрываться созданным ею же на оккупированных территориях Азербайджана бутафорским режимом абсолютно несостоятельны», — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

«Армения должна осознать ответственность за все совершенные ею преступления и то, что ее действия не останутся без ответа», — говорится в заявлении.

Minval.az