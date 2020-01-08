Обнародован пенсионный возраст мужчин и женщин в Азербайджане на 2020 год.

Как сообщает Report, согласно статье 7 закона «О трудовых пенсиях», лица, достигшие пенсионного возраста, имеют право на трудовую пенсию независимо от страхового стажа, — при наличии зафиксированного в страховой части индивидуального счета пенсионного капитала, позволяющего пенсионное обеспечение в размере не ниже минимальной суммы трудовой пенсии. В случае, если это пенсионное обеспечение этого не позволяет, то на получение трудовой пенсии имеют права лица, у которых как минимум 25-летний страховой стаж (за исключением лиц, которым назначена трудовая пенсия по возрасту до 1 июля 2017 года).

Возрастной порог, предусмотренный статьей 7 Закона «О трудовых пенсиях», повышается для мужчин в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2021 года, а для женщин — в период с 1 июля 2017 года до 1 июля 2027 года на полгода каждый год.

Тем самым, в период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года пенсионный возраст мужчин в Азербайджане составит 64 года 6 месяцев, а женщин — 61 год 6 месяцев.

В период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года пенсионный возраст мужчин составит 65 лет, а женщин — 62 года.

Minval.az