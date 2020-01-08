Азербайджанский лоукостер «Buta Airways» не планирует менять график полетов по маршруту Баку-Тегеран-Баку, сообщили в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

«Buta Airways осуществляет ежедневные полеты по направлению Баку-Тегеран-Баку в рамках собственного зимнего расписания. На данном этапе авиакомпания не планирует вносить изменений в график полетов по этому маршруту», — заявили в AZAL.

В обществе отметили, что в случае каких-либо изменений “Buta Airways” проинформирует общественность по официальным каналам.

В настоящее время рейсы по маршруту Баку-Тегеран-Баку выполняет только лоукостер “Buta Airways” на воздушных самолетах типа “Embraer ERJ-190”.

Minval.az