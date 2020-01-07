За минувший год 14 сотрудников Военной прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности за недостатки в работе, заявил заместитель генерального прокурора, военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев в ходе оперативного совещания, посвященного итогам 2019 года и предстоящим задачам.

По его словам, которые приводит «Спутник», в связи с ужесточившейся борьбой с коррупцией на органы прокуратуры возложена большая ответственность.

Кроме того, как отметил Велиев, благодаря превентивным мерам, а также тщательному расследованию каждого преступления сократилось их число в рядах Вооруженных сил: «Положительное влияние на это также оказало здоровое и эффективное взаимодействие Военной прокуратуры с министерством обороны, Государственной пограничной службой, а также другими военными учреждениями и неправительственными организациями и следование принятым планам деятельности».

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