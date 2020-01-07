Все 123 кандидата, выдвинутые правящей партией «Ени Азербайджан» (ПЕА) для участия в парламентских выборах, официально зарегистрированы в окружных избирательных комиссиях. ПЕА заслужила участвовать в выборах в Милли Меджлис в качестве политической партии.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя — исполнительный секретарь ПЕА Али Ахмедов.

Он отметил, что для участия в выборах в окружные комиссии обратились свыше 2000 человек.

«Значит, к выборам 9 февраля есть большой интерес и выдвижение, регистрация большого количества кандидатов говорит о том, что избирательный процесс проходит в демократической среде. Реальность полностью противоположна притязаниям и ложной пропаганде радикальной оппозиции.

Верю, что наша партия одержит очередную победу 9 февраля, желаю кандидатам успеха», — написал Али Ахмедов.

Minval.az