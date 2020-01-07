Заместитель начальника Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, командир полка дорожно-патрульной службы, полковник полиции Ахадов Балакиши Ахмед оглу освобожден от занимаемой должности.

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Как сообщает во вторник Trend, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Ахмедов отправлен на пенсию в связи с достижением предельного возраста службы.

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