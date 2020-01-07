Подразделения ВС Армении в очередной раз совершили провокацию, грубо нарушив режим прекращения огня на линии соприкосновения на государственной границе Азербайджана и Армении.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС), седьмого января в 14:56 в результате снайперского обстрела в направлении села Гушчу Айрым Газаского района пограничник — солдат Фарзалиев Фарзали Алимурсал оглу стал шехидом.

Начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица в настоящее время находятся на месте происшествия, совместно с Военной прокуратурой проводятся необходимые мероприятия.

Minval.az